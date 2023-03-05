Селюк: после хет-трика «Ростову» Карпин обязан вызвать Дзюбу в сборную

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о хет-трике нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова». По его мнению, главный тренер ростовчан и сборной России Валерий Карпин после такой игры должен вызывать форварда в национальную команду.

«Как я и говорил во всех своих предыдущих интервью, Дзюба обгонит по забитым голам Федора Смолова. Тот забил за 17 игр семь мячей, но с игры только четыре, три — с пенальти. Артем в первом же матче забил уже три. И важно, что Дзюба забил эти три гола в ворота «Ростова», который тренирует главный тренер сборной Валерий Карпин. Теперь Карпин обязан вызвать Дзюбу в сборную на матчи с Ираном и Ираком. Это было бы здорово — посмотреть на дуэль старых друзей Дзюбу и Азмуна. Дзюба забил команде Карпина три гола на его глазах. Более того, он забил три гола защите «Ростова», где есть игроки сборной», — цитирует Селюка «Советский спорт».

Дзюба провел за сборную России 55 матчей, забил 30 мячей и делит с Александром Кержаковым звание лучшего бомбардира в истории российской национальной команды. При этом в последний раз Артем выходил на поле в составе сборной в заключительном матче ЧЕ-2020 против сборной Дании, который состоялся 21 июня 2021 года и закончился поражением россиян 1:4.

После того турнира пост главного тренера сборной России покинул Станислав Черчесов, его сменил Карпин, при котором Дзюба уже не играл. Известно, что между игроком и тренером есть давний конфликт – несмотря на это, Карпин встречался с Дзюбой и приглашал его в национальную команду, однако нападающий в тот момент отказался от вызова. После хет-трика в ворота «Ростова» он заявил, что «должен был огорчить Георгиевича».

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев выразил уверенность, что «Локомотив» с Дзюбой не просто останется в РПЛ, а расцветет.