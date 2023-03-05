«Оренбург» обратится в РФС по поводу спорных судейских моментов в матче с «Ахматом»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что клуб принял решение обратиться в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу судейства в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ахмата».

Встреча, прошедшая 4 марта в Грозном, завершилась победой хозяев поля со счетом 3:1.

«Изучили эпизоды и приняли решение обращение в ЭСК РФС по нескольким эпизодам, в том числе по первому голу «Ахмата», второй желтой карточке Сивакова и назначенному пенальти», — передает слова Андреева «Матч ТВ».

Евгений Харин вывел «Ахмат» вперед на 11-й минуте встречи, а на третьей добавленной к первому тайму минуте Бернард Бериша удвоил преимущество своей команды, реализовав пенальти.

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев еще до ухода на перерыв сократил отставание гостей до минимума. Окончательный счет на 90+4-й минуте точным ударом по воротам соперников установил футболист «Ахмата» Артем Тимофеев.

Отметим также, что второй тайм «Оренбург» провел в меньшинстве — Михаил Сиваков был удален с поля за вторую желтую карточку в концовке первого игрового отрезка.

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