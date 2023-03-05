Кожевников высказался о влиянии смерти отца на игру Овечкина в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о влиянии трагедии, произошедшей в семье Александра Овечкина, на игру российского капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз».

«Овечкин — настоящий мужик! Он всегда соберется. И потом он реалист, ему же не 15 лет. Все мы уходим: кто‑то раньше, кто‑то позже.

Он создал хорошую семью, они всегда его поддержат. Конечно, потери иногда вызывают злость. Но все у него будет нормально, дай бог, чтобы без травм. Травмы — это самое страшное», — цитирует Кожевникова «Матч ТВ».

Овечкин оформил дубль и отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе Шаркс», в котором «Вашингтон» одержал победу со счетом 8:3.

Теперь на счету 37-летнего россиянина 815 шайб за карьеру в НХЛ. Он занимает второе место в истории лиги по количеству голов, уступая только Уэйну Гретцки, на счету которого 894 шайбы. До повторения результата легендарного канадца осталось 79 голов.

Напомним, 15 февраля из жизни ушел отец Александра Михаил Овечкин. Форвард улетел в Россию и пропустил несколько матчей в НХЛ.

Ранее российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о совете, который ему дал Сергей Федоров в период совместной игры за столичный клуб.