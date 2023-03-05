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Российская фигуристка Туктамышева рассказала об отношениях с японскими соперницами

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Александр Вильф/РИА Новости

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала об отношениях с японскими соперницами Каори Сакамото и Майей Михарой.

«Желаю удачи и спокойствия Майе (Михаре, ей предстоит выступить на чемпионате мира в Сайтаме — «Газета.Ru»), все будет замечательно. Удачи и Каори Сакамото, она замечательная фигуристка, болею за них.

Япония может жить спокойно в фигурном катании, у них есть замечательные спортсменки. Я их люблю и скучаю по ним», — приводит слова фигуристки ТАСС.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в японской Сайтаме с 22 по 25 марта.

В прошлом году Туктамышева стала серебряным призером чемпионата мира в одиночном катании, а также выиграла командное мировое первенство. Однако она не сумела отобраться на Олимпиаду, попав лишь в состав олимпийской сборной в качестве запасной.

Российские фигуристы не имеют права выступать на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) с весны 2022 года. Таким образом, представители России не выступили на чемпионате мира — 2022 в Монпелье, турнирах международного Гран-при и чемпионате Европы — 2023.

Напомним, что в конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так ISU отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований на неопределенный срок.

Ранее олимпийская чемпионка в парном катании Елена Бережная назвала некрасивым поступком желание некоторых спортсменов сборной России сменить спортивное гражданство

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