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В РФС высказались о судействе Мешкова в матче «Спартак» - «Урал»

Арбитру Мешкову не грозит отстранение за возможные ошибки в матче РПЛ «Спартак» - «Урал»

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Антон Новодережкин/ТАСС

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев считает, что арбитру Виталию Мешкову не грозит отстранение за возможные ошибки, допущенные в матче между московским «Спартаком» и екатеринбургским «Уралом».

Игра 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), прошедшая 4 марта в Москве, завершилась со счетом 2:2. В концовке встречи Мешков отменил гол Александра Соболева в пустые ворота екатеринбуржцев, остановив игру раньше завершения атаки красно-белых.

«У нас есть процедура, по которой мы определяем ошибки. Если свисток был дан до завершения атаки, то это нарушение рекомендации как минимум. Если ошибка будет признана, то это повлияет на дальнейшие назначения, конечно. Я бы не стал здесь говорить об отстранении. Я не вижу здесь предвзятости, скорее, это была методическая ошибка», — приводит слова Каманцева РИА Новости.

Дубль в прошедшем матче оформил спартаковец Руслан Литвинов. В составе «Урала» отличились Рай Влут (с пенальти) и Эрик Бикфалви.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После этого матча подопечные Гильермо Абаскаля набрали 37 очков, сократив отставание от петербургского «Зенита», который свой матч 18-го тура против «Пари Нижний Новгород» проведет 4 марта. «Урал» остается на десятой строчке.

Ранее бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Игорь Федотов заявил, что судья украл у «Спартака» гол в матче с «Уралом».

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