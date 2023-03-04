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Голкипер «Динамо» рассказал о едва не состоявшейся драке Черчесова и Крида

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук рассказал о съемках в рекламе чипсов вместе со Станиславом Черчесовым и певцом Кридом. По словам вратаря, между тренером и исполнителем чуть не произошла драка.

«Мы со Станиславом Саламовичем на съемки приехали вовремя, а Егор часа на полтора опоздал. Черчесов уже кипел: «Сколько можно?!» Для шоу-бизнеса это нормально, а мы люди спортивные, привыкли к дисциплине. Приехал Крид, они закусились. Все уже думали, что съемка сейчас сорвется, но режиссер их успокоил. У Черчесова роль была минут на 20-30 записи, он снялся и уехал, а мы потом десять часов продолжали», — передает слова Лещука «Спорт-Экспресс».

После 17 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжает лидировать «Зенит». Подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым «Спартак» на шесть очков. Тройку лидеров замыкает «Ростов» Валерия Карпина. Отставание от «Спартака» составляет одно очко.

Сезон возобновился в конце февраля матчами Кубка России. А в пятницу стартовала вторая часть сезона в РПЛ матчем «Факела» и «Химок».

Ранее бывший игрок «Зенита» Александр Куртиян объяснил продолжительную доминацию команды в РПЛ.

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