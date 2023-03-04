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Рублев объяснил оставленное послание «Цой жив» после матча со Зверевым

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Hannah Mckay/Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев после полуфинального матча турнира в Дубае объяснил, почему оставил надпись на камере «Цой жив».

«Он был одним из артистов прошлого поколения, который, я думаю, имел мощный голос в СССР, потому что его голос был действительно мощным. Это было непростое время. Тексты песен, которые он писал, давали людям в то время много надежды. Я написал эти слова, потому что чувствую, что сейчас происходят подобные вещи», — сказал Рублев на пресс-конференции.

Вчера Рублев в матче 1/2 финала турнира в Дубае одолел представителя Германии Александра Зверева 6:3, 7:6. В финале россиянин сыграет со своим соотечественником Даниилом Медведевым, который в своем матче переиграл первую ракетку мира Новака Джоковича.

Рублев в обновленном рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) занимает шестое место (3405 очков). Лучшим по-прежнему остается Новак Джокович (6980 очков). Серб в январе 2022 года стал победителем Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

Джокович сместил с первой строчки рейтинга испанца Карлоса Алькараса (6780 очков). Он не принимал участие в Australian Open. Тройку лидеров замкнул Стефанос Циципас (5805 очков).

Ранее украинский теннисист Олег Приходько раскритиковал федерацию за осуждение российских спортсменов.

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