Игрок «Монако» Головин рассказал об особом статусе в клубе

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин рассказал, что во французской команде он теперь помогает молодым игрокам с высоты своего опыта.

«Я в этой команде дольше всех. Так что, безусловно, у меня особый статус, особенно в том, что я сопровождаю и консультирую молодых игроков, чтобы помогать им справляться со взлетами и падениями в играх. В таком возрасте важно отступить на эмоциональном уровне. Я стараюсь помогать им, поддерживать, когда бывают более сложные моменты. Этот стаж дает мне больше легитимности», – передает слова Головина официальный сайт «Монако».

Всего в текущем сезоне россиянин принял участие 24 матчах сезона в Лиге 1. Полузащитник записал на свой счет шесть забитых мячей и шесть результативных передач. Головин входит в топ-7 игроков по количеству ассистов в чемпионате Франции.

Россиянин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года.

Стоит отметить, что «Монако» в этом сезоне завершил выступление в еврокубках, сначала вылетев из Лиги чемпионом, а затем — из Лиги Европы.

Ранее во Франции назвали максимальную сумму, за которую «Монако» может продать Головина.