Овечкин установил рекорд НХЛ по количеству сыгранных матчей среди россиян

Продолжается встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречаются «Вашингтон Кэпиталз» и «Коламбус Блю Джекетс». Матч проходит на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне. Хозяева впереди со счетом 1:0.

Российский нападающий столичной команды Александр Овечкин проводит 1317 матч НХЛ. По этому показателю он обогнал Алексея Ковалева. Таким образом, капитан «Вашингтона» вышел на чистое первое место по проведенным матчам в НХЛ среди российских игроков.

Напомним, 37-летний Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки, лидирующего в истории Национальной хоккейной лиге по количеству голов, до 85. Легендарный канадский нападающий забросил за карьеру 894 шайбы.

Ранее канадский хоккеист подмосковного «Витязя» Скотт Уилсон поделился мнением о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.