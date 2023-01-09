Глава Федерации футбола Франции заявил, что не ответил бы на звонок от Зидана

Глава Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре прокомментировал информацию о том, что французский специалист Зинедин Зидан может возглавить национальную команду Бразилии. Его слова передает RMC Sport.

«Зидан может возглавить сборную Бразилии? Мне все равно! Что, если бы он попытался связаться со мной? Без шансов, я бы даже не ответил на его звонок», — сказал Ле Гре.

Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 год, а затем вернулся на пост наставника «королевского клуба» в 2019 году. Под его руководством столичный клуб дважды становился чемпионом Испании (2016/17, 2019/20), дважды завоевал Суперкубок страны (2017, 2019/20), трижды становился победителем Лиги чемпионов (2015/16, 2016/17, 2017/18), два раза выигрывал Суперкубок УЕФА (2016, 2017) и дважды становился победителем клубного чемпионата мира (2016, 2017).

В качестве игрока Зидан трижды признавался лучшим футболистом мира по версии ФИФА.

Ранее сообщалось, что Зидан и Луис Энрике вошли в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера сборной Португалии.