Кириченко: переход российского футбола в Азию не будет простым из-за логистики

Бывший тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко высказался о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола, передает «РБ Спорт».

«Думаю, в Азии вопрос не в уровне футбола. Переход будет не очень простым с точки зрения логистики. Есть страны поближе, а есть те, которые находятся очень далеко», — сказал Кириченко.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ожидалось, что 30 декабря РФС примет решение относительно перехода в Азиатскую конфедерацию, однако в итоге исполком организации объявил о создании рабочей группы, которая проанализирует ситуацию и даст рекомендации о целесообразности ухода из УЕФА.

Ранее Бывший нападающий сборной России и «Зенита» Александр Кержаков выступил против перехода РФС в АФК.