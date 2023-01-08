Губерниев: FIS — организация, которая продолжает хоронить лыжи

Комментатор Дмитрий Губерниев критично высказался о Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) после завершившейся престижной многодневки «Тур де Ски», передает «Спорт-Экспресс».

Последней гонкой соревнований стал масс-старт свободным стилем.

«Я не очень понимаю, почему последнюю гонку все вместе бегут. Мне кажется, FIS — организация, которая продолжает хоронить лыжи. Потому что, когда бегут с гандикапом, так значительно интереснее. Всем все понятно», — заявил Губерниев.

Напомним, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца нынешнего сезона, а позже продлила санкции.

Они пропустили последние этапы Кубка мира 2021/22. Также российские лыжники не принимают участие в новом сезоне 2022/23, а сосредоточены на внутренних стартах.

Ранее сообщалось. что норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл престижную многодневку «Тур де Ски». Для этого эта победа стала третьей в карьере. По этому показателю Клебо обошел российского лыжника Александра Большунова. До этого сезона у них было одинаковое количество титулов — по две победы в «Тур де Ски».

Лидером по количеству побед в престижной многодневке «Тур де Ски» является швейцарский спортсмен Дарио Колонья. Он четырежды брал этот титул.