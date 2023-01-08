Футболист Саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду арендовал сразу 17 комнат в элитной гостинице в Саудовской Аравии, передает Daily Mail.

Отмечается, что португалец заселился в отель вместе с семьей и охранниками. Сумма, которую Роналду платит за проживание в отеле, пока неизвестна.

На сайте отеля указано, что цена за номер в гостинице на ночь составляет примерно $3,5 тысячи.

Напомним, 2 января Криштиану Роналду стал игроком «Аль-Насра», по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

Так, например, он получит от клуба проживание в роскошном особняке, а также самолет для перелетов в Португалию и Испанию и повышенное внимание ко всем своим потребностям и нуждам своей семьи.

Ранее саудовский «Аль-Наср» расторг контракт с Венсаном Абубакаром, чтобы заявить португальца Криштиану Роналду.