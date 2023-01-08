Промоутер Хрюнов поддержал решение Хабиба уйти из MMA

Российский промоутер Владимир Хрюнов отреагировал на решение Хабиба Нурмагомедова уйти из смешанных единоборств (MMA), передает «Чемпионат.com».

«Приветствую решение Хабиба. У человека должен быть собственный выбор, как жить и на что расходовать время. Выбор в пользу семьи — то, что нужно всегда приветствовать», — сказал Хрюнов.

Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний поединок он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи.

Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца — Абдулманапа Нурмагомедова, который также был тренером бойца. Он скончался летом 2020 года из-за осложнений, вызванных перенесенной коронавирусной инфекцией.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю прокомментировал решение Хабиба Нурмагомедова уйти из смешанных единоборств (MMA).