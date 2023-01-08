«Аль-Наср» расстался с Абубакаром, чтобы заявить Роналду

Саудовский «Аль-Наср» расторг контракт с Венсаном Абубакаром, чтобы заявить португальца Криштиану Роналду, передает RMC Sport.

Напомним, «Аль-Наср» не мог заявить Роналду из-за лимита на легионеров. Теперь в команде восемь иностранных игроков, в том числе Роналду.

Отмечается, что Абубакар получил компенсацию за досрочное расторжение контракта.

Напомним, 2 января Криштиану Роналду стал игроком «Аль-Насра», по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

Так, например, он получит от клуба проживание в роскошном особняке, а также самолет для перелетов в Португалию и Испанию и повышенное внимание ко всем своим потребностям и нуждам своей семьи.

Ранее знаменитый в прошлом российский футболист, экс-форвард национальной сборной страны Дмитрий Булыкин высказался о том, насколько вероятно наличие в контракте Криштиану Роналду с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии пункта, согласно которому португальский нападающий имеет право увольнять главных тренеров.