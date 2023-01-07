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Шведский боксер Валлин не верит в победу Усика над Фьюри

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Hassan Ammar/AP

Шведский боксер Отто Валлин поделился ожиданиями от возможного поединка между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, передает Boxing Social.

«Я думаю, Фьюри победит Усика. Против Тайсона очень тяжело драться. Особенно тяжело будет Усику. Александр — блестящий боксер, но он слишком мал для Фьюри», — сказал Валлин.

13 декабря Всемирная боксерская ассоциация (WBA) назначила соперника Усику в поединке за титул чемпиона мира в тяжелом весе. Украинец сразится за чемпионский пояс с британцем Даниэлем Дюбуа, сообщает пресс-служба WBA. Пока неизвестно, когда и где состоится этот бой.

Фьюри и Усик неоднократно высказывались о желании провести поединок друг с другом, однако на данный момент нет никакой официальной информации по поводу этого события. После боя с Чисорой Фьюри бросил вызов Усику, который был на поединке.

Ранее Фрэнк Уоррен, промоутер британского боксера Тайсона Фьюри, рассказал, почему бой с украинцем Александром Усиком должен пройти на Ближнем Востоке.

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