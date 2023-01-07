Роналду вопреки местным законам будет жить в Саудовской Аравии вместе с Джорджиной

Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду будет жить вместе со своей девушкой Джорджиной Родригес, хотя это запрещается местными законами. Об этом сообщает EFE.

По словам саудовских юристов, специализирующихся на гражданском праве, полиция арабской страны уже практически не преследует пары иностранцев, проживающих вне брака. Закон, запрещающий это, вступает в силу только в тех случаях, когда в таких парах совершается другое преступление.

Джорджина должна получить визу для проживания в Cаудовcкой Аравии, и у нее еcть два варианта: первый – «Аль-Наcр» заключит c ней cотрудничеcтво любого рода; второй – девушка оформит туриcтичеcкую визу, позволяющую непрерывно находитьcя в cтране в течение 90 дней.

Дипломатические представительства не могут выдать визу женщине, которая не замужем, но местные власти, по сведениям источника, готовы сделать исключение.

Напомним, 2 января Криштиану Роналду стал игроком «Аль-Насра», по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

Так, например, он получит от клуба проживание в роскошном особняке, а также самолет для перелетов в Португалию и Испанию и повышенное внимание ко всем своим потребностям и нуждам своей семьи.

Ранее сообщалось, что Роналду не попал в заявку «Аль-Насра» на первый матч команды в 2023 году.