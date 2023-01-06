Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Тарасова заявила, что президент МОК Бах победил бы на премии «Балабол года»

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила деятельность президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«За последний год Томас Бах столько всего наговорил. Уже не веришь ни единому его слову. У человека всегда семь пятниц на неделе. Сегодня он всех хочет объединить, завтра — разъединить.

На премии «Балабол года» победил бы Томас Бах. Не знаю, как описать его работу точнее», — приводит слова Тарасовой «РБ Спорт».

Напомним, что в конце февраля МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований. Срок отстранения, по словам Баха, пока остается открытым.

Российские спортсмены в некоторых международных спортивных организациях продолжают свое выступление, но без флага и гимна.

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко призвал не обижать Йоханесса Клебо после его рекорда на этапе «Тур де Ски».

Все новости на тему:
Хроника
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть