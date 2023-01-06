Тарасова заявила, что президент МОК Бах победил бы на премии «Балабол года»

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила деятельность президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«За последний год Томас Бах столько всего наговорил. Уже не веришь ни единому его слову. У человека всегда семь пятниц на неделе. Сегодня он всех хочет объединить, завтра — разъединить.

На премии «Балабол года» победил бы Томас Бах. Не знаю, как описать его работу точнее», — приводит слова Тарасовой «РБ Спорт».

Напомним, что в конце февраля МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований. Срок отстранения, по словам Баха, пока остается открытым.

Российские спортсмены в некоторых международных спортивных организациях продолжают свое выступление, но без флага и гимна.

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко призвал не обижать Йоханесса Клебо после его рекорда на этапе «Тур де Ски».