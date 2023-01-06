Тренер сборной России Бородавко призвал не обижать Клебо после его рекорда на этапе «Тур де Ски»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о достижении норвежца Йоханесса Клебо по победам на одном этапе «Тур де Ски».

Клебо выиграл на многодневке пятую гонку подряд и повторил достижение российских лыжников Александра Большунова и Сергея Устюгова. Устюгов показал данный результат в сезоне-2016/17, Большунов — в 2021 году.

«Когда Александр Большунов выиграл свои пять этапов, там тоже не было Клебо. Спортсмен выиграл и выиграл. И потом, в протоколе не стоит, что нет Большунова. Это все между строк.

Давайте не будем обижать Клебо, это все случилось не по его вине. Давайте воспринимать как есть. Отсутствие Большунова не умаляет заслуг Клебо», — цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца нынешнего сезона, а позже продлила санкции.

Они пропустили последние этапы Кубка мира 2021/22. Также российские лыжники не принимают участие в новом сезоне 2022/23, а сосредоточены на внутренних стартах.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал «позорищем» норвежский пьедестал на этапе Кубка мира по биатлону.