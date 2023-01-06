Российский хоккеист признан третьей звездой дня в НХЛ

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко стал третьей звездой игрового дня в лиге. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

В ночь на 6 января «Ванкувер» на своем льду победил «Колорадо Эвеланш» со счетом 4:2. 26-летний Кузьменко отметился двумя заброшенными шайбами и был признан первой звездой встречи.

Первой звездой дня назван финский вратарь «Нэшвилл Предаторз» Юусе Сарос, отразивший в матче с »Каролиной Харрикейнз» (5:3) 64 броска в створ. Сарос установил рекорд франшизы.

Второй звездой стал американский нападающий «Бостон Брюинз» Трент Фредерик, оформивший дубль в ворота «Лос-Анджелес Кингз» (5:2).

Ранее сообщалось, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на чистое второе место по числу набранных очков в НХЛ среди европейцев.

Опережает российского нападающего только чех Яромир Ягр, у которого 1921 (766+1155) очко в лиге. Возглавляет список — канадец Уэйн Гретцки (2857 (894+1963)).