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Форвард «Ливерпуля» Фирмино вслед за Роналду может перейти в клуб из Саудовской Аравии

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Reuters

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино может продолжить карьеру в клубе из Саудовской Аравии. Об этом сообщает Sky Sport Deutschland.

По данным источника, бразильский форвард получил несколько предложений от клубов из Саудовской Аравии. Отмечается, что в списке таких команд нет «Аль-Насра», в который перешел Криштиану Роналду.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Фирмино принял участие в 13 матчах, в которых ему удалось забить семь мячей и сделать три результативные передачи. Его контракт с английской командой рассчитан до лета 2023 года. В последний раз он выступал за национальную команду Бразилии в 2021 году на Кубке Америки, где забил один гол в пяти встречах.

Ранее футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал переход Криштиану Роналду в «Аль-Наср».

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Футбол. Чемпионат Англии
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