В Госдуме прокомментировали извинения эстонских футболистов за фото с Карпиным

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал новость о том, что футболисты национальной команды Эстонии Константин Васильев и Сергей Зенев, а также ассистент главного тренера Андрес Опер извинились за фото с наставником сборной России Валерием Карпиным. Слова Свищева передает «Спорт-Экспресс».

«Они прекрасно знают, что Карпин родился в Эстонии. Странно такое читать от болельщиков. Мне искренне жаль, потому что те люди, которые выкладывают негативные посты, стали жертвой русофобской пропаганды. Понятно, какую позицию занимает эстонское руководство. Даже не понимаю, почему игроки должны извиняться за встречу с Карпиным. Уверен, что они встречались из дружеских соображений», — сказал Свищев.

Сообщалось, что Константина Васильева хотят лишить повязки за совместное фото с Карпиным.

Инициативу о лишении Васильева капитанской повязки поддержал главный тренер клуба «Флора», за который играет футболист. Васильев уже отреагировал на критику в свой адрес.

Стоит отметить, что Валерий Карпин родился в Нарве, ныне Эстония. Его жена имеет гражданство данной страны.