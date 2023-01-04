Футболисты сборной Эстонии извинились за фото с Карпиным

Игроки национальной команды Эстонии по футболу Константин Васильев и Сергей Зенев, а также ассистент главного тренера Андрес Опер извинились за фото с наставником сборной России Валерием Карпиным. Соответствующее заявление передают РИА Новости.

«Уважаемые любители футбола! Мы сожалеем о сложившейся ситуации и приносим свои извинения всем, чьи чувства были задеты нашим ужином и публикацией его фотографии в социальных сетях. Мы всегда защищали Эстонию на футбольном поле и за его пределами и будем делать это и впредь», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Константина Васильева хотят лишить повязки за совместное фото с Карпиным.

Инициативу о лишении Васильева капитанской повязки поддержал главный тренер клуба «Флора», за который играет футболист. Васильев уже отреагировал на критику в свой адрес.

Стоит отметить, что Валерий Карпин родился в Нарве, ныне Эстония. Его жена имеет гражданство данной страны.