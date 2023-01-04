Роналду не сыграет в ближайших матчах за «Аль-Наср» из-за выбитого из рук ребенка телефона

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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не сможет дебютировать за свой новый клуб в ближайших двух матчах национального первенства. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, 37-летний форвард будет отбывать двухматчевую дисквалификацию, которая была вынесена решением Футбольной ассоциации Англии из-за апрельского инцидента после игры «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед», когда Роналду выбил телефон из рук мальчика.

Португалец не отбыл дисквалификацию, так как решение о ней было вынесено спустя день после расторжения контракта с «МЮ».

37-летний Роналду с ноября 2022 года находился без команды. В интервью журналисту Пирсу Моргану он накануне чемпионата мира в Катаре публично раскритиковал тренерский штаб, руководство и политику «Манчестер Юнайтед».

После этого клуб принял решение досрочно разорвать соглашение с футболистом.

Ранее стала известна причина ссоры между Криштиану Роналду и его агентом Жорже Мендесом.