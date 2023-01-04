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«Зенит» и «Локомотив» претендуют на исландского защитника Игнасона

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Global Look Press

Петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» хотят пригласить исландского защитника Сверрира Игнасона. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации источника, «железнодорожники» предлагают греческому ПАОКу, за который в настоящий момент выступает Игнасон, арендное соглашение на сумму €300 тыс. с правом выкупа футболиста за €3,5 млн в случае, если тот сыграет 70% матчей за свою новую команду.

«Зенит» готов приобрести защитника за €4,5 млн, однако ПАОК намерен выручить за своего игрока €5,5 млн.

В текущем розыгрыше чемпионата Греции Игнасон провел 17 матчей и отметился одним забитым мячом.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) исландец выступал за «Ростов».

Ранее бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк сравнил российскую национальную команду образца 2023 года со сборной, которая выступала в 2008 году.

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Футбол. Чемпионат России
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