Гретцки заявил, что хочет быть рядом с Овечкиным, когда россиянин приблизится к его рекорду

Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки поделился мнением о сыновьях Горди Хоу, Марка и Марти, которые следовали за форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным, когда тот был близок к тому, чтобы обойти их отцов в списке снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Слова Гретцки передает официальный сайт НХЛ.

«Горди был для меня большим источником вдохновения, и он был на стадионе, когда я бил его рекорды. И я подумал, что со стороны Марка и Марти было очень классно следовать за Алексом, когда он гнался за Горди. Так что да, я не буду ходить на каждый матч сейчас, но, когда придет время, когда он приблизится, очевидно, я бы хотел быть рядом», — сказал Гретцки.

Сегодня Овечкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) оформил дубль в ворота «Баффало». Россиянин в течение 10 минут дважды поразил ворота соперника. В первом случае в качестве ассистента ему выступил Евгений Кузнецов.

Эти шайбы стали 807-й и 808-й в НХЛ для россиянина. Он на данный момент занимает второе место по этому показателю. Теперь целью Овечкина остается непревзойденный рекорд Уэйна Гретцки. Их разделяет 86 шайб.

Ранее Уэйн Гретцки заявил, что Овечкин редко промахивается по воротам как ранее это делали Майк Босси и Бретт Халл.