Защитник «Оренбурга» Павловец рассказал о переходе в украинский клуб «Колос»

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Футболист «Оренбурга» и сборной Белоруссии Александр Павловец рассказал о периоде карьеры, который он провел в украинском клубе «Колос».

В «Колосе» хотели меня еще до «Ростова». А потом узнали, что мне не хватает игровой практики, и позвали в аренду.

Да, это смелый трансфер даже по тем временам. Но решился легко: играть хотел, плюс это не чужая страна для меня. Не боялся такого трансфера? Да нет, а чего бояться? Меня хорошо приняли, хорошие отношения до сих пор с клубом, с ребятами. Говорили: «Переходи, не пожалеешь, тебе все понравится», — приводит слова футболиста Sport24.

26-летний защитник также выступал за белорусские БАТЭ, «Торпедо-БелАЗ», «Неман», «Динамо-Брест», российский «Ростов», польскую «Варту». В футболке национальной сборной Белоруссии провел восемь матчей.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Павловец сыграл за «Оренбург» в семи встречах, в которых не отметился результативными действиями. После 14-ти туров «Оренбург» набрал 19 очков и занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее российский форвард «Оренбурга» Владимир Сычевой рассказал, как жил на 20 тысяч рублей в месяц.

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