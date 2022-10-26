Лидер сборной США по волейболу выразил сожаление в связи с отстранением России от ЧМ

Волейболист сборной США и «Зенита» Мэттью Андерсон поделился мнением об отстранении национальной команды России от участия в мировом первенстве. Его слова передает «Чемпионат».

«Не знаю, выиграла бы Россия чемпионат мира, если бы была допущена. Но Россия — одна из сильнейших в мире. Очень жаль, что события, которые происходят, оставляют Россию вне соревнований. Но это не в моих компетенциях. Я предпочитаю говорить лишь о волейболе», — сказал Андерсон.

Андерсон подписал соглашение с петербургской командой в сентября этого года. До этого он защищал цвета казанского «Зенита» на протяжении восьми лет, после чего выступал в чемпионате Италии.

Ранее Андерсон заявил, что не все в США поняли его решение уехать в Россию.