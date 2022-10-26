Макгрегор посоветовал Волкановски стать шаром для боулинга перед боем с Махачевым

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поддержал австралийского бойца Алекса Волкановски, обладающего титулом в полулегком весе, в преддверии поединка с чемпионом легкого веса Исламом Махачевым, который может состояться в первом квартале 2023 года.

«Я был на твоем месте, не забывай. Полулегкий вес наступает. Удачи. Я бы сказал — стань тяжелее. Стань мячом для боулинга. Вот что бы я сделал, учитывая твою текущую форму. Стиль шара для боулинга – это твой лучший шанс. Целься головой в грудную клетку», — написал Макгрегор в социальных сетях.

22 октября Ислам Махачев встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой в титульном поединке в легком весе на турнире UFC-280 в Абу-Даби. Российский боец одержал победу, во втором раунде исполнив удушающий прием. Эта победа стала для него 11-й подряд в рамках турниров UFC.

Напомним, что сам Нурмагомедов также является чемпионом UFC в легком весе. В 2018 году он в чемпионском бою победил Коннора Макгрегора. Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев являются единственными обладателями этого чемпионского пояса из России.

Ранее Махачев рассказал о своей реакции на сравнения с Хабибом Нурмагомедовым.