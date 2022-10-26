Постановщик «Ледникового периода» Денкова заявила, что расстроена уходом Милохина из шоу

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Пресс-служба Первого канала

Постановщик телевизионного шоу «Ледниковый период» Албена Денкова прокомментировала решение блогера Дани Милохина покинуть проект. Слова Денковой передает «Чемпионат».

«Расстроена, конечно, потому что Даня катался прекрасно. С Женей у них были прекрасные номера», — сказала Денкова.

На шоу Милохин выступал с Евгенией Медведевой. Стоит отметить, что Медведева и Милохин катались вместе в прошлом сезоне проекта. Им не удалось победить, но пара завоевала приз зрительских симпатий и выиграла один миллион рублей. Позже выяснилось, что чемпионка мира также покинула проект.

В прошлом сезоне Медведева и Милохин стали одними из самых обсуждаемых участников на проекте, а также спровоцировали слухи о романе. Однако блогер эти слухи развеял.

Ранее сообщалось, что Медведевой найдут нового партнера по «Ледниковому периоду».

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