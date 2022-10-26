Волейболист «Зенита» Андерсон заявил, что не все в США поняли его решение уехать в РФ

Волейболист «Зенита» Мэттью Андерсон рассказал, как в США отнеслись к его решению о продолжении карьеры в России. Его слова передает «Чемпионат».

«В США не вышло ни одного материала про мой трансфер. Отношение, как и везде: одни счастливы, другие разочарованы и не понимают моего решения. Эти люди — не моя семья и не мои друзья. Они просто говорят, так пусть продолжают говорить», — сказал Андерсон.

Андерсон подписал соглашение с петербургской командой в сентября этого года. До этого он защищал цвета казанского «Зенита» на протяжении восьми лет, после чего выступал в чемпионате Италии.

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