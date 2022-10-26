Чемпион ОИ Каменский объяснил успехи Ничушкина в новом сезоне НХЛ

Чемпион ОИ Каменский считает, что победа в Кубке Стэнли помогла Ничушкину в новом сезоне НХЛ

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Официальный сайт НХЛ

Олимпийский чемпион Валерий Каменский оценил высокую результативность нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина.

«Рад за него. Молодец. Он показывает тот хоккей, который от него требует команда. Прошлогодний успех придал ему уверенность. Победа в Кубке, удачное выступление в прей-офф и самом сезоне, конечно, дает ему дополнительную уверенность, а талант у него есть. Он это показал и доказал», — приводит слова Каменского «Спорт-Экспресс».

Сегодня российский нападающий забросил шайбу в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс». Эта шайба стала для него 7-й в текущем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Также на счету Ничушкина пять результативных передач. Ранее сообщалось, что он вышел в лидеры в гонке снайперов и бомбардиров НХЛ.

В прошлом сезоне 27-летний форвард завоевал Кубок Стэнли в составе «Колорадо», обыграв в финале «Тампу-Бэй Лайтнинг» и установил личный рекорд результативности. В 62 встречах регулярного чемпионата хоккеист записал на свой счет 52 (25+27) очка, а в розыгрыше Кубка Стэнли набрал 15 (9+6) баллов в 20 играх. Это первый трофей форварда в карьере.

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