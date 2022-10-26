Экс-тренер «Зенита» Петржела заявил, что вписал свое имя в историю петербургского клуба

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Vlastimil Petrzela/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что считает себя одним из самых успешных тренеров в истории петербургского клуба.

«Считаю себя одним из самых успешных тренеров в истории «Зенита»! Когда я возглавил «Зенит», мы находились в середине таблицы, а потом завоевали серебряные медали и выиграли Кубок Премьер-лиги — это очень хорошо! Затем пришел «Газпром» и началась новая эра клуба.

Я однозначно вписал свое имя как в историю российского футбола, так и «Зенита» — цитирует чешского специалиста «РБ Спорт».

69-летний тренер возглавлял клуб с берегов Невы с 2002 по 2006 год. Под его руководством «Зенит» стал серебряным призером чемпионата России и выиграл Кубок Премьер-лиги.

В текущем сезоне «Зенит» после 13 туров лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда набрала 36 очков. У идущего вторым московского «Спартака» 29 баллов. Тройку лидеров замыкает ЦСКА, набравший 26 очков.

В следующем туре зенитовцы сыграют на выезде с «Краснодаром». Игра состоится 30 октября. Начало встречи в 19:30 по московскому времени.

Ранее экс-форвард «Зенита» Андрей Аршавин назвал факторы успеха петербургского клуба.

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