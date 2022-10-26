Футболист клуба РПЛ рассказал, как жил на 20 тысяч рублей в месяц

Нападающий «Оренбурга» Сычевой заявил, что играл в Крыму за 20 тысяч рублей в месяц

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Анна Нэсси/Wikimedia

Российский форвард «Оренбурга» Владимир Сычевой рассказал, сколько получал за выступление в чемпионате Крыма.

26-летний игрок родился в Симферополе, где и стартовала его карьера. В 2020 году он перешел в омский «Иртыш». Следующий сезон нападающий начал уже в составе «Оренбурга».

«Я прошел тяжелый путь. Начинал с низов. Жил на 20 тысяч рублей в месяц. А теперь вижу себя по телевизору.

Еще и конкурирую с такими футболистами, как Малком, Промес, Соболев, и многими другими. Сказка», — приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Сычевой забил 11 мячей за «Оренбург» в Российской премьер-лиге (РПЛ). Столько же на счету форварда московского «Спартака» Квинси Промеса и атакующего хавбека петербургского «Зенита» Малкома.

«Оренбург» после 14-ти туров набрал 19 очков и занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что в зимнее трансферное окно «Ростов» планирует приобрести полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина.

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