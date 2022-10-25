Руководитель пресс-службы ФК «Балтика» попал под мобилизацию и отправляется в армию

Руководитель пресс-службы клуба Первой лиги «Балтика» Сергей Кандалов сообщил, что получил повестку из военкомата и отбывает в российскую армию в рамках частичной мобилизации.

«Я сейчас готовлюсь к мобилизации, к убытию в войска. Стану первым руководителем пресс-службы, который будет призван в ряды вооруженных сил. В пятницу уже отправка. Я бронь не просил. Если родина позвала, несмотря на свои 42 года нужно идти», — рассказал Кандалов «Спорт-Экспрессу».

В России 21 сентября началась частичная мобилизация, в ходе которой в ряды армии будут призваны 300 тыс. человек. Ранее повестки получали фигуристы сборной России Дмитрий Алиев и Макар Игнатов, бронзовый призер чемпионата Европы — 2008 по футболу Динияр Билялетдинов, боец ММА Владимир Минеев и другие спортсмены.

Большинство из них избежали мобилизации и приглашались в военкоматы для сверки данных.

Так ранее сообщалось, что российский саночник Владислав Антонов, которому ранее пришла повестка из военкомата, избежал частичной мобилизации, так как не попал под ее условия.

31-летний спортсмен получил повестку 3 октября, побывал в военкомате. Ему предоставили временную отсрочку в ожидании поступления документов о получении брони. 10 октября стало известно о том, что Антонов не обладает информацией о своем будущем, поскольку военкомат в Красноярске ждет решения по спортсмену от вышестоящего руководства.