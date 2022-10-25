Карякин ответил на заявление Маска о том, что чемпион мира играет в шахматы хуже его iPhone

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«Газета.Ru»

Гроссмейстер Сергей Карякин раскритиковал высказывания Илона Маска, назвавшего шахматы простой игрой. Основатель SpaceX написал в Twitter, что чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров (признан в РФ иностранным агентом) играет почти так же хорошо, как его iPhone. Карякин сказал «Газете.Ru», что ни один современный смартфон не может просчитать ходы в такой сложной игре, как шахматы.

«Если мы говорим про шахматы, то эта игра очень сложная. Даже самый сильный компьютер ее не может просчитать, не говоря уж о простом телефоне. Я не спорю с тем, что сейчас современные гаджеты играют сильнее, чем чемпионы мира по шахматам, но, тем не менее, даже они не сумеют просчитать всю игру. Здесь как раз остается простор для творчества. Я считаю, что шахматы — это такая идеальная игра, где люди себя еще могут проявить», — заявил Карякин.

Ранее Маск прокомментировал в Twitter слова шахматиста Гарри Каспарова о том, что предприниматель дает советы Киеву, «сидя в своем комфортном особняке в Силиконовой долине».

«Это правда, что Каспаров играет в шахматы почти так же хорошо, как мой iPhone. А в остальном он идиот», — написал Маск.

Он добавил, что играл в шахматы в детстве, однако теперь считает их очень простой игрой из-за наличия всего двух игроков и отсутствия «древа технологий».

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