Боец UFC Крылов заявил, что был в шоке от решения судей отдать победу О'Мэлли в бою с Петром Яном

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UFC

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Никита Крылов прокомментирвоал решение судей отдать победу Шону О'Мэлли в поединке против россиянина Петра Яна. Слова Крылова передает «Матч ТВ».

Напомним, что 22 октября американец одержал победу над россиянином раздельным решением судей в бою в легчайшем весе в рамках турнира UFC-280 в Абу-Даби.

«Невероятно странное решение. Все были в шоке, мягко говоря. Я за всю карьеру и за все время увлечения боями не могу вспомнить подобных решений, поэтому был удивлен и огорчен», — сказал Крылов.

Американец за свою карьеру одержал 16 побед в 18 поединках.

Для Петра Яна это поражение стало уже вторым подряд. В апреле этого года он проиграл Алджамейну Стерлингу на турнире UFC-273. Эта встреча носила реваншистский характер. В предыдущем бое Ян был дисквалифицирован за удар коленом в голову соперника, находившегося в сидячем положении.

Ранее бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выразил удивление результатом поединка Шона О'Мэлли и Петра Яна.

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