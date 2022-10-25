Аршавин посоветовал нападающему «Оренбурга» Сычевому перейти в другой клуб РПЛ

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РИА Новости

Бывший футболист сборной России, «Зенита», лондонского «Арсенала» и «Кайрата» Андрей Аршавин выразил мнение, что нападающему «Оренбурга» Владимиру Сычевому следует сменить команду. Слова Аршавина передает «Матч ТВ».

«Сочи» выходит без нападающего и без защиты. Лука Джорджевич слабо выглядит. И на самом деле, это тот клуб, куда бы я пошел на месте Сычевого. Почему нет? «Сочи» нужен защитник и нападающий. Они хотели приобрести их летом, но не получилось», — сказал Аршавин.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Сычевой принял участие в 12 матчах, в которых ему удалось забить 11 мячей и сделать одну результативную передачу.

Ранее спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что Владимиру Сычевому следует перейти в команду выше классом.

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