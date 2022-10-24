Гвардиола не стал называть Холанда лучшим нападающим за свою карьеру тренера

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Global Look Press

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос об игровых качествах своего нападающего Эрлинга Холанда.

«Является ли Холанд самым совершенным нападающим, которого я когда-либо тренировал? А Месси? Очевидно, что показатели Холанда удивительны, и нет никаких сомнений в его качестве. Он не лучший, но один из лучших за мою карьеру, это точно», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

Норвежский футболист летом перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии». Англичане заплатили за нападающего порядка 60 млн евро.

В прошлом сезоне чемпионата Германии Холанд принял участие в 23 матчах, в которых ему удалось забить 21 мяч и отдать девять результативных передач.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) 22-летний форвард сумел уже 17 раз поразить ворота соперников. В своем дебютном матче он оформил дубль в ворота «Вест Хэма», а в прошлом туре забил столько же «Брайтону».

В своем дебютном матче он оформил дубль в ворота «Вест Хэма», а в прошлом туре оформил хет-трик в ворота «Кристал Пэлас». Норвежец возглавляет список лучших бомбардиров лиги, опережая Александра Митровича из «Фулхэма» на четыре гола.

Ранее сообщалось, что с 2024 года начнут действовать отступные за Холанда в размере €200 млн.

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