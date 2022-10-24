Гвардиола не стал называть Холанда лучшим нападающим за свою карьеру тренера

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос об игровых качествах своего нападающего Эрлинга Холанда.

«Является ли Холанд самым совершенным нападающим, которого я когда-либо тренировал? А Месси? Очевидно, что показатели Холанда удивительны, и нет никаких сомнений в его качестве. Он не лучший, но один из лучших за мою карьеру, это точно», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

Норвежский футболист летом перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии». Англичане заплатили за нападающего порядка 60 млн евро.

В прошлом сезоне чемпионата Германии Холанд принял участие в 23 матчах, в которых ему удалось забить 21 мяч и отдать девять результативных передач.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) 22-летний форвард сумел уже 17 раз поразить ворота соперников. В своем дебютном матче он оформил дубль в ворота «Вест Хэма», а в прошлом туре забил столько же «Брайтону».

В своем дебютном матче он оформил дубль в ворота «Вест Хэма», а в прошлом туре оформил хет-трик в ворота «Кристал Пэлас». Норвежец возглавляет список лучших бомбардиров лиги, опережая Александра Митровича из «Фулхэма» на четыре гола.

Ранее сообщалось, что с 2024 года начнут действовать отступные за Холанда в размере €200 млн.