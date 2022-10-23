Хабиб о победе Махачева над Оливейрой: людям нужно понять, Ислам находится на другом уровне

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Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com/islam_makhachev

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов после победы Ислама Махачева в титульном поединке против Чарльза Оливейры заявил, что Махачев находится на другом уровне. Его слова передает ESPN.

«Послушайте, мы ведь говорили до боя об Исламе и Чарльзе… И я говорил, что Ислам утянет его в глубокие воды и заставит сдаться. Я говорил. Ничего не имею против Чарльза Оливейры, но Ислам находится на другом уровне. И людям нужно это понять», – сказал Нурмагомедов.

Вчера Ислам Махачев встречался с Чарльзом Оливейрой в титульном поединке в легком весе на турнире UFC-280 в Абу-Даби. Российский боец одержал победу, во втором раунде исполнив удушающий прием. Эта победа стала для него 11-й подряд в рамках турниров UFC.

Один из наставников Махачева, Хабиб Нурмагомедов, отметил, что целью бойца теперь будет бой с Александром Волкановски.

Ранее Оливейра после поражения от Махачева заявил о намерении вернуть чемпионский пояс UFC.

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