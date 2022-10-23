Ничушкин и Панарин лидируют в гонке бомбардиров НХЛ

Сегодня российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин отличился в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Вегаса». Встреча завершилась победой первых со счетом 3:2.

Эта шайба стала для россиянина шестой в текущем сезоне. Также на его счету пять результативных передач. Таким образом, он догнал лидирующего в гонке бомбардиров нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина. У него 3+8.

Ближайшим преследователем этой пары российских форвардов является Коннор Макдэвид из «Эдмонтона». Канадец оформил 5+5 в текущем розыгрыше НХЛ. Столько же на счету у Давида Пастрняка («Бостон»), Матса Цукарелло («Миннесота») и Сидни Кросби из «Питтсбурга».

Напомним, что в прошлом сезоне самым результативным среди россиян в регулярном чемпионате НХЛ стал нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. В 81 матче он набрал 108 очков (47+61). Это позволило ему занять пятое место среди лучших бомбардиров лиги. Лидером по этому показателю стал Коннор Макдэвид.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин в 4 из 6 матчах нового сезона НХЛ не смог отметиться результативными действиями.