Чемпион UFC Махачев высказался о драке между Нурмагомедовым и Чимаевым на турнире в Абу‑Даби

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Reuters

Российский боец ответил на вопрос о драке между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и россиянином Абубакаром Нурмагомедовым.

Потасовка произошла после главного боя на турнире UFC 280 в Абу-Даби между Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой. Охрана разняла Нурмагомедова и Чимаева, после чего бойцов отвели друг от друга, но они продолжили словесную перепалку.

«Я не слышал об этом ничего. Абубакара пока не видел, еще ни с кем не разговаривал, столько интервью раздал, успел только футболку переодеть и пришел сюда», — цитирует спортсмена «Матч ТВ».

Сообщалось, что некоторое время назад у двух бойцов случился конфликт после того, как Чимаев написал провокационный пост. Позже их помирили.

Абубакар Нурмагомедов на турнире UFC 280 победил соотечественника Гаджи Омаргаджиева в андеркарде единогласным решением судей. Чимаев побывал на турнире в качестве зрителя.

Ранее сообщалось, что Ислам Махачев стал новым чемпионом UFC в легком весе.

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