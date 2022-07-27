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«Барселона» сыграла вничью с «Ювентусом» в товарищеском матче

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Global Look Press

Каталонская «Барселона» сыграла вничью с туринским «Ювентусом» в товарищеском матче.

Встреча завершилась со счетом 2:2.

В составе синих-гранатовых дубль оформил Усман Дембеле. За туринцев два мяча забил Мойзе Кин.

В прошлом сезоне чемпионата Испании «Барселона» заняла второе место, набрав 73 очка. В первом туре Ла Лиги сине-гранатовые сыграют против «Райо Вальекано». Матч пройдет 14 августа.

Туринский «Ювентус» в серии А занял четвертое место, набрав 70 очков. В первом туре чемпионата Италии «Юве» сыграет с «Сассуоло». Игра пройдет 16 августа.

Футбол. Товарищеский матч.
«Барселона» — «Ювентус» — 2:2
Голы: 1:0 — Дембеле, 34; 1:1 — Кин, 39; 2:1 — Дембеле, 40; 2:2 — Кин, 52.

Ранее нидерландский защитник Маттейс Де Лигт перешел из «Ювентуса» в «Баварию».

Соглашение рассчитано на пять сезонов. В СМИ сообщают, что сумма трансфера составила €80 млн. Де Лигт является воспитанником «Аякса». Защитник перешел из нидерландского клуба в «Ювентус» в 2019 году.

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Футбол. Чемпионат Италии
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