Экс-тренер «Спартака» Рианчо процитировал Библию, отвечая на критику Глушакова

Экс-тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал критику бывшего игрока красно-белых Дениса Глушакова в свой адрес, передает «Спорт-Экспресс».

«Как говорится в Библии – за человека говорят дела. Думаю, что этот тип людей просто токсичен. Он хочет снова быть в прессе, так как больше не заметен на поле. Мне нечего сказать Денису», — сказал Рианчо.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В составе московской команды он стал чемпионом России в 2017 году. Это не единственный трофей в карьере футболиста. В том же году Глушаков вместе с красно-белыми завоевал Суперкубок России. Летом 2019 года клуб расторг контракт с полузащитником. После он поиграл в грозненском «Ахмате», в октябре 2020 года перешел в «Химки».

Ранее полузащитник «Химок» Денис Глушаков отреагировал на слова бывшего тренера «Спартака» Рауля Рианчо, который назвал возможное возвращение игрока в стан московской команды большой шуткой.