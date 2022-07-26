Наставник «Барселоны» Хави отреагировал на слухи о возвращении Месси

Наставник каталонской «Барселоны» Хави считает, что сейчас нет смысла говорить о возвращении Лионеля Месси из французского «ПСЖ», передает журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

«Нет смысла говорить о возвращении Лионеля Месси в «Барселону». У него контракт с «ПСЖ», так что это невозможно в принципе. Посмотрим, как все будет складываться в дальнейшем», — сказал Хави.

В минувшем сезоне французский «ПСЖ», за который выступает Месси, стал победителем французской Лиги 1, набрав 86 очков в 38 турах. Столичный клуб вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, проиграв по сумме двух встреч мадридскому «Реалу», который стал победителем розыгрыша главного европейского клубного турнира.

Месси принял участие в 34 матчах в составе «ПСЖ», в которых ему удалось забить 11 мячей и сделать 14 результативных передач.

Ранее президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта поделился мнением о возможном возвращении Лионеля Месси в команду.