Экс-президент «Спартака» Червиченко назвал страну, из которой российским клубам стоит брать легионеров

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко считает, что клубам из России стоит обращать внимание на сербских игроков, передает «Чемпионат.com».

«Вполне логично российским клубам сейчас обращать внимание на сербский рынок. Если и брать легионеров, то тех, кто ближе нам по духу, по сознанию», — сказал Червиченко.

21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение легионерам, выступающим в Российской премьер-лиге (РПЛ), приостанавливать свои контракты до 30 июня 2023 года.

Ранее бывший наставник «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о самовольном уходе защитника Гильермо Варелы из московского клуба.

29-летний уругваец перешел в российский клуб из датского «Копенгагена» в 2020 году. В составе «Динамо» он принял участие в 48 матчах, в которых сделал три голевые передачи.