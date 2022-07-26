Капитан «Динамо» Шунин о сбежавшем с базы клуба Вареле: это не повлияло на нас

Капитан московского «Динамо» Антон Шунин высказался о ситуации вокруг игрока бело-голубых Гильермо Варелы, который самовольно покинул базу клуба перед встречей с московским «Торпедо» (4:0), передает «Чемпионат.com».

«О том, что Варела не сыграет, мы узнали прямо в день матча. Ситуация сложная. Но на наш настрой это никак не повлияло. Мы готовились, все были максимально заряжены», — сказал Шунин.

Ранее появилась информация о том, что защитник может присоединиться к бразильскому «Фламенго». Варела выступал за «Динамо» с 2020 года. Он сыграл за столичный клуб 48 матчей, в которых сделал три результативные передачи.

21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение легионерам, выступающим в Российской премьер-лиге (РПЛ), приостанавливать свои контракты до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что сбежавший из «Динамо» защитник Варела вернулся на базу клуба в Новогорске.