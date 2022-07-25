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Гладилин выделил роль тренера ЦСКА Федотова в победах армейцев на старте нового сезона РПЛ

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Артур Лебедев/РИА «Новости»

Бывший игрок и наставник московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался об игре столичного ЦСКА.

Армейцы после двух побед на старте нового сезона лидируют в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Сейчас команда в хорошем функциональном состоянии. Прошли хорошие сборы, поучаствовали в турнире. Федотов всем давал поиграть, чтобы нагрузить всех игроков. Он подвел хорошую команду в хорошем функциональном состоянии к чемпионату.

Ребята играют ответственно, собранно и дают результат. Не могу сказать, что какая-то яркая игра, потому что не вижу того, кто бы восхищал. Но то, что команда готова и играет на результат, это хорошо.

Будет видно, за какое место будут бороться армейцы. В целом лидеры уже определяются. Вот как только они сыграют хотя бы с половиной команд, которые претендуют на что-то, тогда будет понятно», — сказал Гладилин «Газете.Ru».

В следующем туре красно-синие сыграют на выезде с «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится 31 июля. Начало в 15.00 по московскому времени.

Ранее Гладилин высказался о судейских скандалах вокруг «Спартака».

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Футбол. Чемпионат России
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