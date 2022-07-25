Губерниев о «Спартаке»: вместо того, чтобы все время плакаться, лучше строить команду

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о судебных скандалах вокруг московского «Спартака».

«Если «Спартак» нормально играет, а с «Краснодаром» он играл действительно хорошо, то возможные судейские ошибки не влияют на результат.

Вместо того, чтобы все время плакаться и рассказывать про всемирный заговор против «Спартака», может быть, стоит команду строить, тренера приглашать и нюни не распускать.

И вы же видели, что после этого матча паблики молчали по поводу возможной красной и прочего. То есть в одну сторону дудят, а в другую — нет.

Если у Абаскаля что-то получится, то пусть он и работает. Дай бог, чтобы не убежал, как Варела из «Динамо», — приводит слова телеведущего «СЭ».

В субботу, 23 июля, «Спартак» на выезде разгромил «Краснодар» со счетом 4:1. Счет в матче открыл Роман Зобнин, это его первый гол с апреля. Стоит отметить, что в первом тайме был удален полузащитник хозяев Александр Черников. Во втором тайме отличились Квинси Промес и Виктор Мозес, автогол на счету защитника «Краснодара» Сергея Бородина.

После двух туров красно-белые набрали четыре очка и занимают вторую строчку в турнирной таблице чемпионата.

В следующем туре столичный клуб на своем поле сыграет с новичком РПЛ — «Оренбургом». Встреча состоится 31 июля.

Ранее комментатор Геннадий Орлов призвал не мешать тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю и дать ему 100 дней.