Экс-футболист Гранат назвал свинством самовольный уход Варелы из «Динамо»

Бывший футболист «Динамо» Владимир Гранат поделился мнением о том, что защитник Гильермо Варела самовольно покинул московский клуб. Слова Граната передает «РБ Спорт».

«Если Варела действительно сбежал из «Динамо», то это свинство какое-то. Он своими действиями проявил неуважение к клубу и стране. Стоит ли применить санкции к Вареле? Да, можно и подвергнуть Варелу санкциям», – сказал Гранат.

29-летний уругваец перешел в российский клуб из датского «Копенгагена» в 2020 году. В составе «Динамо» он принял участие в 48 матчах, в которых сделал три голевые передачи.

Напомним, 21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение легионерам, выступающим в Российской премьер-лиге (РПЛ), приостанавливать свои контракты до 30 июня 2023 года.

Ранее экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию об уходе Варелы из «Динамо».